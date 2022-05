Jovem vai parar no hospital após briga de rua em Marumbi

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um jovem, de 22 anos, foi parar no hospital após ser agredido por três pessoas, na noite de sexta-feira (20), em Marumbi. Segundo relato da vítima à Polícia Militar (PM), as agressões ocorreram em frente ao Ginásio de Esportes do município.

A vítima disse que ao sair do local, uma pessoa veio para cima dela com chutes e socos. O agressor ainda contou com a ajuda de mais outras duas pessoas para concluir o ato violento que resultou em um corte no supercílio da vítima.

Após coletar informações sobre a autoria do espancamento, a PM foi até o local onde os fatos ocorreram, porém, ninguém foi localizado.