Jovem vai na casa do namorado e 'visita' vira caso de polícia; entenda

Uma adolescente, de 15 anos, aproveitou a noite de sexta-feira para ir até a casa do namorado em Cambira, no Vale do Ivaí, mas a visita acabou virando caso de polícia. Acontece que, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a jovem está com o rapaz a cerca de 4 meses e foi até a residência dele contra a vontade do próprio pai.

O caso foi registrado por volta das 22h50 desta sexta (15). Conforme o relato, quando o pai soube que a filha teria ido na casa do namorado, foi até o local para buscá-la. Chegando na residência localizada na área central, ele teria começado a discutir com o pai do garoto, contestando a presença da filha na residência.

Durante a discussão, os ânimos dos envolvidos teriam se exaltado e o namorado da jovem, o pai dele e um outro homem começaram a agredir o pai da menina. Ele levou diversos socos e chutes, causando ferimentos no queixo, no pescoço e no braço direito. Nesse momento, a irmã da adolescente chegou na residência para conversar com ele, mas acabou sendo agredida e empurrada para fora do local por um dos homens.

Os suspeitos também teriam chutado a porta esquerda do veículo Ford Escort de uma das vítimas, quebrando um dos vidros e amassando a lataria. De acordo com o boletim de ocorrência, no final da confusão, a adolescente de 15 anos se recusou a voltar para a casa dos pais e permaneceu na residência do namorado.

