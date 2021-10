Jovem tenta separar briga e leva garrafada no rosto

Da Redação

Deu entrada no Hospital Municipal de Ivaiporã um jovem com corte no rosto provocado por golpe de garrafa. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 0h45 deste sábado (2).

Segundo a vítima, ele estava na Av. Brasil em frente a um bar, quando colegas começaram a brigar. Ao tentar separar a situação levou uma garrafada na rosto de uma mulher desconhecida, causando o corte.

O rapaz não soube informar características físicas que ajudassem na identificação do autora. Diante da situação, ele foi orientado quanto aos procedimentos que requer o caso.