Jovem tenta agredir o pai é contido pelos vizinhos, e acaba preso

Da Redação

Imagem

Na Rua Bento Morais, em Faxinal, por volta das 17 horas de terça-feira (12), um jovem de 23 anos foi preso e encaminhado para termo circunstanciado após ameaçar e tentar agredir o próprio pai de 64 anos.

continua após publicidade .

A equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada via Copom informando um caso de ameaça. No local feito contato com o solicitante, que passou a relatar que seu filho, 23 anos, chegou em sua residência muito nervoso e sem motivo algum aparente passou a fazer ameaças de morte dizendo “vou te matar, você vai ver só”.

Disse ainda, que nesse momento rapaz tentou lhe agredir com socos e murros, não logrando êxito pelo fato de seus vizinhos o terem segurado.

continua após publicidade .

Diante da vontade do pai de representar criminalmente contra o filho, foi dada voz de prisão para o autor das ameaça, sendo as partes encaminhadas até o DPM de Faxinal para a confecção do termo circunstanciado.