Jovem tem o carro furtado na saída de festa, em Ivaiporã

Um jovem procurou a Polícia Militar na manhã de sábado (12) para denunciar o furto de um VW Gol na noite anterior, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, centro norte do Paraná. O veículo foi recuperado no final da tarde pela PM.

O rapaz contou aos policiais militares que estava ingerindo bebida alcoólica no Narguiles Pub, e estava sem condições de dirigir. Um indivíduo que estava no local se ofereceu para levar o veículo.

Após sair do local não teve mais contato com o indivíduo e nem sabe o paradeiro do carro, que é do pai. A vítima foi orientada sob as medidas cabíveis, posteriormente foram feitas diligências em busca do veículo

Por volta das 18 horas, a equipe policial recebeu informações para para averiguar um VW/Gol branco que estaria em estado de abandono na Av. São Paulo, ao chegar no local foi encontrado o carro com o vidro do passageiro aberto e com chave no contato.

O veículo foi encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.