Jovem tem motocicleta furtada durante velório do pai, em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na manhã de sábado (11) a Polícia Militar foi chamada para atendimento de furto de uma motocicleta na Av. Manoel Ribas, em frente a Capela Mortuária Aliança, em Ivaiporã. Também foi registrado na cidade no sábado, um furto qualificado numa panificadora localizada na Rua Diva Proença.



continua após publicidade .

Os policiais militares foram até a Capela Aliança e conversaram com a vítima de furto de moto. Ele relatou que estacionou a motocicleta Honda CG vermelha, durante a noite anterior em frente a Capela Mortuária, onde estava velando seu pai. Pela manhã quando retornou ao local a motocicleta havia sido levada.

A equipe fez patrulhamento na cidade, mas não localizou a motocicleta.

continua após publicidade .

Furto qualificado

Mais tarde, por volta das 11 horas, a guarnição foi novamente acionada, desta vez para Rua Diva Proença, em atendimento a uma panificadora que também foi alvo de furto.

No local em contato com o solicitante, ele passou a relatar que fechou a panificadora na noite anterior por volta das 22 horas, e que ao chegar no sábado por volta das 11 horas encontrou o estabelecimento arrombado. A vítima deu por falta de vários objetos e dinheiro do caixa.

Disse ainda que os autores pularam o muro da lateral e através de uma escada subiram no telhado onde quebraram o telhado assim como o forro. Os autores teriam aberto a porta da frente por dentro e saíram tomando rumo ignorado.