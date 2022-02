Jovem tem fratura no pé em briga com o pai e primo

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de sábado (5) por volta das 23 horas, a Polícia Militar de Lunardelli foi chamada para um situação envolvendo briga entre pai e filho . A ocorrência foi em uma casa Av.Dom Pedro II.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência, chegando ao local, o solicitante passou a relatar aos policiais que teve uma discussão com seu pai, onde moram os dois mais um primo, e que entrou em luta corporal com o pai, que teve ajuda de um primo.

Disse que os dois o agrediram, de forma que quebrou seu pé, além de algumas escoriações sangramento pelo nariz e boca.

continua após publicidade .

O solicitante relatou ainda tem a posse de uma pistola Taurus .380 carregada com 10 munições, e que foi levada pelos agressores. Pai e primo que saíram em um VW Gol azul e rodas pretas , teriam ainda passado em frente à residência e disparado duas vezes. Posteriormente, os autores fugiram para uma fazenda no município de Jardim Alegre.

O jovem preferiu se deslocar à cidade de São João do Ivaí para prestar queixa na Delegacia de Polícia Civil e fazer o laudo de lesão corporal.