Jovem sofre capotamento e acaba preso na região; entenda

Um homem de 20 anos foi detido pela polícia de Faxinal no início da noite desta quinta-feira (27), após receber atendimentos médicos por conta de um acidente de trânsito sofrido na rodovia PR 272. Após o ocorrido, a polícia constatou que o veículo que ele dirigia era roubado e que ele ainda teria agredido a dona do automóvel.

O acidente aconteceu entre os municípios de Faxinal e Mauá da Serra. O rapaz teria perdido o controle da direção e capotou o veículo GM Tracker. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Faxinal foi acionada para fazer o socorro da vítima, que não teve ferimentos graves. Ele foi encaminhado ao hospital da cidade. Veja:



Logo após o acidente, foi verificado que havia uma queixa de roubo na placa do veículo. O jovem, morador de Mauá da Serra, teria se desentendido com a namorada, a trancou dentro da residência e levou o seu carro. Ele ainda teria agredido a moça. Assim que ela conseguiu pedir socorro, registrou a queixa pelo roubo do veículo.



A Polícia Militar foi até o hospital e levou o suspeito para delegacia, onde terá que prestar esclarecimentos sobre os crimes.