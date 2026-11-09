Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
PR-272

Jovem sem CNH fica ferido em capotamento em rodovia de Cruzmaltina

Vítima de 25 anos perdeu o controle de uma picape na manhã desta segunda-feira (9) e precisou de atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem sem CNH fica ferido em capotamento em rodovia de Cruzmaltina
Autor Picape tinha placas de Ivaiporã - Foto: Polícia

Um rapaz de 25 anos ficou ferido na manhã desta segunda-feira (9) após capotar o carro que dirigia na rodovia PR-272, no município de Cruzmaltina. O acidente aconteceu por volta das 11h20, no trecho que faz a ligação com a cidade de Lidianópolis.

LEIA MAIS: Procura por crédito emergencial aumenta 70% na Sala do Empreendedor de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o jovem estava ao volante de uma picape Chevrolet Montana, com placas de Ivaiporã. Por motivos que ainda deverão ser apurados, ele perdeu o controle da direção, o que fez o veículo sair da pista e capotar na altura do quilômetro 249.

A vítima sofreu ferimentos em decorrência do impacto e foi socorrida, sendo levada para receber atendimento médico no posto de saúde de Cruzmaltina.

Durante o registro do acidente, a equipe policial de Ubá do Sul constatou que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dirigir. A polícia informou ainda que o teste do bafômetro não chegou a ser realizado no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do Blog do Berimbau.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Atendimento Médico Capotamento CRUZMALTINA motorista sem CNH rodovia PR-272
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV