Jovem sem CNH fica ferido em capotamento em rodovia de Cruzmaltina

Vítima de 25 anos perdeu o controle de uma picape na manhã desta segunda-feira (9) e precisou de atendimento médico

Um rapaz de 25 anos ficou ferido na manhã desta segunda-feira (9) após capotar o carro que dirigia na rodovia PR-272, no município de Cruzmaltina. O acidente aconteceu por volta das 11h20, no trecho que faz a ligação com a cidade de Lidianópolis.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o jovem estava ao volante de uma picape Chevrolet Montana, com placas de Ivaiporã. Por motivos que ainda deverão ser apurados, ele perdeu o controle da direção, o que fez o veículo sair da pista e capotar na altura do quilômetro 249.

A vítima sofreu ferimentos em decorrência do impacto e foi socorrida, sendo levada para receber atendimento médico no posto de saúde de Cruzmaltina.

Durante o registro do acidente, a equipe policial de Ubá do Sul constatou que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dirigir. A polícia informou ainda que o teste do bafômetro não chegou a ser realizado no local.

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As informações são do Blog do Berimbau.