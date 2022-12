Jovem quebra móveis e ameaça familiares em Jardim Alegre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na madrugada do domingo de Natal, um rapaz chegou na residência em Jardim Alegre transtornado, além de ameaçar familiares também provocou danos na casa.

continua após publicidade .

As informações são da Polícia Militar (PM) que atendeu a ocorrência na Rua Santos Dumont por volta das 4 horas.

- LEIA MAIS: Idoso de 74 anos morre em acidente na PR-466, em Lidianópolis

continua após publicidade .

A solicitante disse aos militares que seu filho chegou em casa e de posse de um facão começou a quebrar as coisas dentro de casa, dentre elas, uma porta, e uma pia, e fazer ameaças às pessoas.

A todo momento, ele levantava o facão e falava que se alguém tentasse algo contra, ele iria matar.

Com a chegada da equipe policial a situação foi controlada.

continua após publicidade .

Violência doméstica

Ainda em Jardim Alegre , os policiais atenderam outra ocorrência de violência doméstica. Desta vez na Rua Antônio Padroeiro dos Santos. por volta das 22h50.

No local, a vítima relatou que vem sendo agredida constantemente, fisicamente e verbalmente, por seu amásio, que ele também faz o uso de entorpecentes até mesmo na frente dos filhos menores.

continua após publicidade .

Ela disse ainda, que no domingo teria sido agredida com chutes, socos e empurrões. Com a chegada da equipe, o autor já não se encontrava no local.

A vítima foi levada para a casa de um parente para passar a noite.

Siga o TNOnline no Google News