Jovem que morreu em acidente na PR-082 era árbitro de futebol

O jovem que morreu após o carro que dirigia bater contra uma carreta na manhã desta quarta-feira (26.07) na PR-082 em Jardim Alegre foi identificado como Rodrigo Hubner, 29 anos, morador de São João do Ivaí.

Rodrigo era árbitro de futebol da Associação Estadual de Árbitros de Futebol Amador do Paraná (AEAFA/PR ), que decretou luto oficial de três dias na entidade.

Também fazia parte do quadro de árbitros da Escola do Esporte há 6 anos e estava em ascensão na carreira. No último domingo apitou sua última partida entre Pitanga E.C. x Cruzmaltina.

O acidente foi por volta das 11h50, próximo ao radar de Pouso Alegre, entre Jardim Alegre e Lunardelli. A batida envolveu um Voyage que era dirigido por Rodrigo e uma carreta.

Conforme informações de testemunhas, a carreta seguia sentido a PR-466 e o automóvel sentido a Lunardelli. Na curva, o motorista do carro perdeu o controle de direção e bateu de frente com a carreta.

Após a forte colisão frontal o carro e a carreta tombaram. Rodrigo morreu no local do acidente. O condutor da carreta também teve ferimentos graves. Ele foi encaminhado pelo helicóptero do Samu a um hospital da região.

