Jovem que morreu após capotamento na BR-376 é identificado

Um jovem de 20 anos, morador de Apucarana, que trabalhava em Califórnia, e que sofreu ferimentos graves após capotar o carro na BR-376, na altura do km 263, entre Califórnia e Marilândia do Sul, não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com informações colhidas no local, o veículo estava no meio de uma plantação de aveia.

Segundo o homem que prestou o socorro, ele avistou o veículo e, quando se aproximou, encontrou o motorista do carro inconsciente. O jovem, Luciano Pedroso da Luz, foi ejetado durante o capotamento e caiu próximo ao veículo.

Além disso, o homem disse que o acidente pode ter ocorrido durante a madrugada, pois quando encontrou o automóvel, o motor já estava frio. A vítima do capotamento só foi encontrada na manhã desta segunda-feira (11).

O rapaz foi socorrido por uma ambulância da Califórnia e levado até uma unidade de saúde. "O Centro de Saúde foi comunicado que havia um acidente na pista, local de difícil visibilidade, com possível vítima, no começo da "Serrinha"7. Foi enviada uma ambulância e a equipe encontrou o corpo projetado fora do veículo. O paciente no momento ainda apresentava sinais vitais, veio direto pra unidade para tentativa de estabilização e posterior encaminhamento para o Hospital, mesmo com inúmeras tentativas o paciente fez paradas respiratórias sucessivas apesar da intervenção, do plantonista e intensivista do SAMU, profissionais tentaram reanimar o jovem, porém ele não resistiu e morreu", explicou o secretário municipal de saúde do município Pedro Firmo da Silva.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado para ir até o município buscar o corpo. Luciano era técnico agrícola, se formou no Colégio Agrícola. Ele morava em Apucarana com o pai, pois a mãe reside fora do país, mas também tinha familiares em Marilândia do Sul, além de muitos amigos nas duas cidades e em Califórnia, onde trabalhava em uma empresa.

O Corpo de Bombeiros de Apucarana também foi chamado para atender o acidente.

