Jovem que morreu afogado em represa de Ivaiporã visitava a família

Um jovem de 26 anos morreu afogado na tarde desta sexta-feira (12) na represa do Parque Ambiental Jardim Botânico de Ivaiporã, no norte do Paraná. Levi Garcia Nogueira era pintor e morava em Curitiba há dois anos. Ele estava na cidade do Vale do Ivaí para visitar a família nas festas de fim de ano e buscar o irmão mais novo.

O corpo foi localizado pelo 1º Subgrupamento de Bombeiros Independente da cidade, que foi chamado por volta das 15h30 para realizar buscas no local, após testemunhas informarem que viram um rapaz entrando na água e afundando. A morte de Levi é a segunda por afogamento em pouco mais de um mês no local. Em 8 de dezembro de 2023, um jovem de 22 anos também morreu após entrar na represa.



O tenente Fernando Alves Machado, do Corpo de Bombeiros, explicou que uma guarnição iniciou as buscas no ponto indicado pelas testemunhas, nas proximidades do Serviço Social do Comércio (Sesc), logo após o acionamento no quartel. "Imediatamente, a gente a deslocou para cá para verificar a situação. Duas testemunhas confirmaram (o afogamento), falaram que viram o rapaz afundando. Foi bem no momento em que começou a chuva forte e elas não conseguiram mais visualizá-lo saindo", informou o oficial.

O corpo foi localizado por volta das 17 horas. Até o momento desta publicação, não há informações sobre velório e sepultamento; a mãe do jovem estaria vindo de Curitiba para resolver os trâmites necessários.

Foto por Reprodução Curiosos acompanharam o trabalho dos bombeiros

