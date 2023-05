Jovem preso em Rio Branco do Ivaí confessa autoria do homicídio à PM

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na madrugada de domingo (14) a Polícia Militar (PM) prendeu um jovem após a morte de Aelton de Moraes Lacerda, em Rio Branco do Ivaí, no centro norte do Paraná. Ele se entregou à equipe policial acompanhado da mãe, confessou o crime e relatou sua versão.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, o crime foi por volta das 3 horas. A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu.

No local a equipe policial em conversa com uma pessoa próxima ao autor se prontificou a ajudar, informando ainda que o autor, bem como, a mãe estavam desesperados e querendo fazer contato com a equipe, contudo com medo de sair na rua.

Foi feito então contato via telefone com a mãe do autor, bem como, com o rapaz, onde ambos se prontificaram a encontrar com a guarnição.



Ainda segundo a equipe policial, a todo momento o autor foi cooperativo relatando o que teria acontecido. Ele informou que de fato houve uma briga, que teria começado pela vítima.

O autor foi até uma árvore para urinar e foi surpreendido com a vítima arremessando uma pedra em direção a sua cabeça, porém ele teria se esquivado.

O autor então pegou a pedra e teria atirado na vítima vindo acertar o rosto. Quando a vítima tentou se levantar o rapaz o teria empurrado com o pé, e reparado que de fato teria machucado Aelton.

O jovem relatou que tentou ajudar a vítima que pediu por socorro e para que chamassem a ambulância e a Polícia, mas que pessoas que estavam no local não chamaram socorro e sim tentaram o subjugar falando em linchar.

Momento que o autor ficou com medo, saiu em desespero e buscou pela sua mãe pra contar o que aconteceu, contudo não sabia do resultado óbito, mas que já havia falado pra mãe que queria ir ao DPM se apresentar e não teria ido por medo das ameaças sofridas no local do crime.

Como o rapaz foi colaborativo não foi necessário o uso de algemas, sendo então encaminhado para confecção do B.O.U. A Polícia Civil abriu inquérito e também está investigando o caso.

