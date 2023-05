Jovem morto com golpe de faca no Vale do Ivaí é identificado

Um homem, de 26 anos, foi morto com golpe de faca em Rosário do Ivaí, no centro norte do Paraná, por volta das 19h deste domingo (28), na Rua Mato Grosso. O autor do crime, de 42 anos, foi preso, informou a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

Nathan dos Santos foi golpeado no tórax. O jovem morreu na região da praça central do município. A PM repassou que realizava patrulhamento pela cidade quando pessoas chamaram a viatura e falaram do esfaqueamento.

Ao parar a viatura, os policiais flagraram um rapaz correndo. Ele foi abordado, sendo encontrado uma faca com 15 centímetros de lâmina. O homem foi preso e levado para a delegacia de Faxinal.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Jovem é preso após agredir criança e ameaçar policiais com pitbull

A saúde do município foi chamada. Duas equipes médicas tentaram reanimar a vítima, porém Nathan não resistiu.



A Polícia Civil (PC) investiga o caso, que é o primeiro assassinato registrado na cidade neste ano. De acordo com o delegado Ricardo Toledo, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre os dois homens.



"A princípio seria em decorrência de um desentendimento motivado por uma moça que era ex dos dois. O autor estava conversando com a moça, e a vítima teria passado e abraçado ela, aí durante o início da tarde teria havido uma discussão e, já a noite, houve uma nova discussão onde a autor de posse de uma faca que já estava com ele acabou desferindo um golpe no peito [da vítima], que o levou a morte", relatou Toledo à reportagem do TNOnline.

Siga o TNOnline no Google News