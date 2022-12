Jovem morto a tiros em Jandaia do Sul é identificado

Da Redação

Guilherme Gimenes Duarte, de 26 anos

O jovem que foi assassinado em Jandaia do Sul no final da tarde desta quinta-feira (22), já foi identificado. Trata-se de Guilherme Gimenes Duarte, de 26 anos. Ele chegou a ser socorrido, porém, morreu ao dar entrada no hospital. Outros dois jovens, também foram baleados.

O crime aconteceu na região da Vila Rica. Testemunhas contaram para a Polícia Militar (PM), que três homens estavam conversando quando um motociclista se aproximou e o garupa efetuou vários disparos. Um foi atingido e já caiu na calçada, os outros correram e se esconderam atrás de um carro.

A dupla na moto retornou e o garupa atirou novamente contra os dois homens, que saíram correndo e entraram no quintal de uma casa, pularam o muro e fugiram. Socorristas da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) foram chamados.

Guilherme foi socorrido, porém, morreu ao chegar no hospital. Os outros dois baleados procuram atendimento médico, um foi até o Pronto Atendimento Municipal com ferimentos leves e o outro, precisou ser encaminhado para o Hospital da Providência com um tiro na perna.

A PM isolou a área e acionou os órgãos competentes. A Polícia Civil informou que investiga o caso. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte de Guilherme.





