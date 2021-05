Jovem morre em acidente com faca durante cavalgada

Continua após publicidade

O jovem João Marcos Silveiro, morador do município de Godoy Moreira morreu por volta das 9h45 deste domingo (30), às margens da PR-650, em frente a entrada do Aterro Sanitário, a poucos quilômetros da entrada da cidade.

Segundo informações de amigos que acompanhavam o rapaz, ele estaria retornando a cavalo para Godoy Moreira com uma faca na cintura. Com a movimentação do galope, a faca teria ferido a virilha do jovem, que acabou morrendo.

A PM chamou o IML de Ivaiporã para recolher o corpo e realizar a necropsia. A causa exata da morte ainda será apurada.