Jovem morre e outro fica ferido em capotamento na região

Da Redação

O acidente foi na saída para Borrazópolis próximo a lanchonete Risca Faísca

Um jovem morreu e outro ficou ferido após o carro em que estavam, um VW Parati, capotar na Rodovia do Milho (PR-170), entre Novo Itacolomi e Borrazópolis, na noite de sábado (16), próximo a lanchonete Risca Faísca.

continua após publicidade .

A vítima fatal segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), posto Ubá do Sul, seria um jovem de 20 anos. O corpo foi encaminhado ao IML de Apucarana.

Conforme dados colhidos pela PRE no local do acidente, a Parati trafegava na PR 170 no sentido Novo Itacolomi a Borrazópolis, quando ao atingir o KM 153 mais 600 metros, veio a capotar a margem direita da via, base seu sentido de tráfego.

continua após publicidade .

O passageiro do carro, um adolescente de 16 anos, também ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Borrazópolis.