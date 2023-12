Jovem morre após sofrer infarto durante partida de truco na região

A morte de um jovem morador do Distrito de Dinizópolis, em Cruzmaltina, na região do Vale do Ivaí, causa comoção nas redes sociais. Identificado como Diego Maicon Silva, ele participava de uma partida de truco na manhã deste domingo (3), quando passou mal e precisou ser levado para um hospital de Arapongas. As informações são do Blog do Berimbau.

continua após publicidade

De acordo com apurações, a fatalidade aconteceu por volta das 10 horas da manhã, na localidade de São Domingos. Familiares de Diego fizeram publicações no Facebook e afirmam que ele sofreu um infarto. Apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu e morreu. O jovem era atleta e teria ganho diversas medalhas como goleiro.

- LEIA MAIS: Confira os sepultamentos desta segunda-feira (4) em Apucarana e região

continua após publicidade

Apesar de ser natural da cidade de Borrazópolis, Diego Maicon está sendo velado na vila rural de Dinizópolis, onde deverá ser sepultado nesta segunda-feira (4). Amigos e familiares lamentam a perda precoce nas redes sociais. "Meus sentimentos nesse momento tão difícil, que Deus possa confortar toda a família", escreveu uma colega.

Siga o TNOnline no Google News