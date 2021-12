Da Redação

Um jovem morreu após se envolver em um grave acidente, na noite desta quinta-feira (30), em Marilândia do Sul. A colisão contra uma Hillux aconteceu na descida do Leão do Norte.

continua após publicidade .

Moradores da cidade contaram que a colisão foi muito forte, que a moto ficou destruída. O motorista da caminhonete, a princípio, não sofreu ferimentos. A saúde do município foi chamada, porém, o jovem morreu no local.

A Polícia Militar (PM) também atende a ocorrência. O Instituto Médico Legal, IML e a Polícia Civil foram acionados. Veja como ficou a caminhonete:

continua após publicidade .

Jovem morre após grave acidente em Marilândia do Sul - Vídeo por: Reprodução