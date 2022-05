Jovem morre após bater carro em barranco e capotar PR-538

Da Redação

Acidente foi por volta das 19h45, na PR-538, entre Guaravera e Londrina

Um jovem morreu em acidente de trânsito na noite de sábado (30), por volta das 19h45, na PR-538, entre Guaravera e Londrina, no Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista de 25 anos trafegava em um GM/Corsa sentido Guaravera a Londrina, quando teria perdido o controle e batido o carro em um barranco às margens da via e na sequência capotado.

Com o impacto da batida, o motorista foi arremessado para fora do veículo e morreu no local.

A equipe do Siate prestou os primeiros atendimentos. Também esteve presente no local o Instituto de Criminalística, bem como os Investigadores da Polícia Civil.

A vítima foi encaminhada para o IML de Londrina.