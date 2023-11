Jovem maquiadora de Marilândia morre após acidente entre caminhões

Uma jovem, de apenas 21 anos, moradora do distrito de Nova Moreira, em Marilândia do Sul, norte do Paraná, morreu nesta quinta-feira (2) após grave acidente registrado entre dois caminhões. A vítima, identificada como Elen da Silva Braz, estava viajando com o marido quando a colisão aconteceu.

Conforme apurações iniciais, o caminhão em que o casal estava apresentou falhas mecânicas na região da cidade de Assis, em São Paulo. Elen teria descido do veículo para buscar uma caixa de ferramentas e, nesse momento, uma outra carreta acabou colidindo contra o caminhão dos jovens. As causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

A jovem sofreu ferimentos considerados graves, foi socorrida imediatamente e encaminhada para um hospital da região. Elen Braz ficou em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e faleceu na manhã desta quinta. O marido dela também teria ficado ferido no acidente, mas o quadro de saúde dele não foi informado.

Elen atuava como maquiadora e designer de sobrancelhas no distrito de Nova Moreira. Ao saberem sobre o grave acidente, moradores da localidade organizaram uma corrente de oração pela recuperação dela. O falecimento precoce causou grande comoção nas redes sociais.

Velório e sepultamento

Conforme informações divulgadas na internet, o corpo da jovem está sendo velado na igreja de Nova Moreira. O sepultamento está previsto para acontecer na manhã desta sexta-feira (3), no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

