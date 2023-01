Jovem homenageia irmão que morreu após acidente em São João do Ivaí

Da Redação

Gabriel foi homenageado pelo irmão Gustavo através de uma tatuagem

O menino Gabriel Roberto dos Santos Alves, de 12 anos, que morreu em 21 de dezembro, após ser atingido por escombros de um muro em São João do Ivaí, foi homenageado pelo irmão Gustavo, através de uma tatuagem. As informações são do Canal HP.

Gustavo relatou que a morte trágica do irmão fez com que ele sentisse que parte dele foi perdida.“O sentimento é como se eu tivesse perdido uma parte de mim e essa foi a forma que encontrei de homenagear meu irmão que tanto amo, meu eterno Leiteiro” disse o irmão, se referindo ao apelido de Gabriel.

A tatuagem foi elaborada e executada por desenhista e tatuador do próprio município de São João do Ivaí, Tiago Silva. “Eu me sinto extremamente honrado e agradecido por poder proporcionar esses momentos tão tocantes e marcantes. Com as pinturas eu já sentia isso, mas agora com as tatuagens, a sensação é ainda mais intensa. Ver a emoção das pessoas após eternizar na pele o amor por alguém muito especial que se foi (ou que ainda está entre nós), faz tudo valer a pena. É uma motivação que me faz evoluir todos os dias como profissional, artista e ser humano.”

O acidente

Uma criança de 12 anos ficou gravemente ferida ao ser atingida na cabeça por parte de um muro que desabou após um acidente de trânsito, por volta das 17h30, no dia 19 de dezembro, em São João do Ivaí, no norte do Paraná. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o acidente foi na Rua João Ribeiro, no Jardim Santa Terezinha.

A moradora da residência informou aos policiais que estava saindo com seu carro, um VW Santana, quando o para-choque se prendeu ao portão causando o desmoronamento. Com a batida, os escombros caíram sobre a criança que estava na calçada. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestou atendimento à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Municipal.

A motorista do carro não ficou ferida e prestou todas as informações à equipe policial. Ela também realizou o teste do bafômetro que teve como resultado 0,0mg/l. A Polícia Civil também foi acionada para os procedimentos de polícia judiciária.

Fonte: Informações do Canal HP

