Jovem grava vídeo para redes sociais e sofre ameaças

Homem se irritou com filmagens na rua e usou um crime ocorrido no passado para tentar intimidar a vítima a não postar o material

A gravação de um vídeo para as redes sociais terminou em caso de polícia no centro de Jandaia do Sul, no início da tarde desta sexta-feira (4). Um jovem de 24 anos foi ameaçado por um indivíduo que não gostou de ter a fachada do seu estabelecimento registrada nas imagens.

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O caso ocorreu na avenida principal da cidade. A vítima relatou à Polícia Militar que, após terminar as filmagens na rua e retornar para o interior da sua própria loja, foi surpreendida pelo suspeito. O homem foi taxativo e avisou que "a história não iria ficar assim" caso o vídeo fosse publicado na internet.

Para intimidar o criador de conteúdo, o autor da ameaça demonstrou conhecer a vida da vítima. Ele relembrou um furto que o jovem havia sofrido recentemente em outra filial do seu comércio, na cidade de Cambira, e prometeu causar danos ainda piores na loja de Jandaia do Sul.

A polícia registrou um boletim de ocorrência no local. O jovem ameaçado recebeu todas as orientações sobre os prazos legais para dar andamento ao processo criminal contra o agressor na delegacia.