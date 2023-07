Jovem fura sinal e série de irregularidades faz moto ser apreendida

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem furou um sinal vermelho na tarde desta quarta-feira (26), na área central de Jandaia do Sul, e acabou tendo sua motocicleta apreendida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) devido à uma série de irregularidades. O caso foi registrado por volta das 16h50 na Praça do Café.

De acordo com o boletim de ocorrências, uma equipe realizava um patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas quando avisou uma motocicleta Honda CG 160 de cor branca avançando o sinal vermelho. O condutor foi abordado nas proximidades da praça.

Os policias constataram que o jovem não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ainda segundo o B.O., a moto está com pendências administrativas e o pneu dianteiro está irregular. O motociclista também estava pilotando usando chinelo de dedo e os retrovisores "rebatidos".

Diante da série de irregularidades, a motocicleta foi apreendida e encaminhada até o pátio do Detran, nas dependências da Polícia Militar. O condutor da Honda CG foi orientado e liberado no local.

