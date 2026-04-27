Jovem foi agredida com alicate e atropelada pelo namorado, diz delegado
Vítima, que tem uma filha com o agressor, sofreu múltiplas fraturas e aguarda cirurgia em hospital de Ivaiporã
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Uma adolescente de 17 anos foi internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser espancada e atropelada pelo próprio namorado em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (27), e o suspeito, de 18 anos, está foragido e deve responder por tentativa de feminicídio.
-LEIA MAIS: Polícia Civil investiga tentativa de feminicídio de adolescente em Jardim Alegre
A vítima sofreu diversos ferimentos no rosto, na região pélvica e nas pernas, e passará por cirurgia no Hospital e Maternidade de Ivaiporã. De acordo com as investigações, a jovem foi agredida com um alicate de pressão, atropelada diversas vezes e abandonada em uma estrada rural por volta das 2h. Ela só foi socorrida cerca de três horas depois, às 5h, quando um coletor de materiais recicláveis a encontrou e acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
O delegado responsável pelo caso, Erlon Ribeiro, ouviu a vítima no hospital. A adolescente relatou que o casal voltava de um show em Jardim Alegre quando o namorado desviou o caminho para a área rural.
"Sem motivo aparente, ele teria desferido diversos golpes na vítima utilizando um alicate. Posteriormente, a vítima teria sido retirada do veículo e foi atingida diversas vezes pelo carro conduzido pelo investigado.[...] Vítima contou que ainda teria sido arremessada pelo impacto do veículo", detalhou Ribeiro.
A jovem afirmou aos policiais que não houve qualquer discussão antes do ataque e que nunca havia sofrido agressões por parte de Paulo Henrique. Os dois mantêm um relacionamento há pouco mais de um ano e têm uma filha juntos.
Após o crime, o veículo utilizado pelo agressor foi localizado abandonado no próprio município de Jardim Alegre. Segundo a Polícia Civil, o alicate de pressão usado no espancamento foi encontrado dentro do automóvel. O carro passará por perícia técnica, enquanto as buscas pelo suspeito continuam.