Jovem foi agredida com alicate e atropelada pelo namorado, diz delegado

Uma adolescente de 17 anos foi internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser espancada e atropelada pelo próprio namorado em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (27), e o suspeito, de 18 anos, está foragido e deve responder por tentativa de feminicídio.

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A vítima sofreu diversos ferimentos no rosto, na região pélvica e nas pernas, e passará por cirurgia no Hospital e Maternidade de Ivaiporã. De acordo com as investigações, a jovem foi agredida com um alicate de pressão, atropelada diversas vezes e abandonada em uma estrada rural por volta das 2h. Ela só foi socorrida cerca de três horas depois, às 5h, quando um coletor de materiais recicláveis a encontrou e acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

O delegado responsável pelo caso, Erlon Ribeiro, ouviu a vítima no hospital. A adolescente relatou que o casal voltava de um show em Jardim Alegre quando o namorado desviou o caminho para a área rural.

"Sem motivo aparente, ele teria desferido diversos golpes na vítima utilizando um alicate. Posteriormente, a vítima teria sido retirada do veículo e foi atingida diversas vezes pelo carro conduzido pelo investigado.[...] Vítima contou que ainda teria sido arremessada pelo impacto do veículo", detalhou Ribeiro.

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A jovem afirmou aos policiais que não houve qualquer discussão antes do ataque e que nunca havia sofrido agressões por parte de Paulo Henrique. Os dois mantêm um relacionamento há pouco mais de um ano e têm uma filha juntos.

Após o crime, o veículo utilizado pelo agressor foi localizado abandonado no próprio município de Jardim Alegre. Segundo a Polícia Civil, o alicate de pressão usado no espancamento foi encontrado dentro do automóvel. O carro passará por perícia técnica, enquanto as buscas pelo suspeito continuam.