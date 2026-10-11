Jovem fica preso às ferragens após acidente com caminhão na BR-376 em Mauá da Serra

Colisão ocorreu no início da noite de domingo (11) e mobilizou o Corpo de Bombeiros, a PRF e a concessionária responsável pela via

Um jovem de 25 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo a picape que dirigia e um caminhão na BR-376, em Mauá da Serra (PR), no início da noite deste domingo (11). O acidente foi registrado no trecho da rodovia localizado em frente à Lanchonete Holandesa. Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens do veículo e precisou ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros.

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Após ser desencarcerada, a vítima recebeu os primeiros socorros no interior da ambulância da concessionária que administra o trecho, apresentando suspeita de fratura no fêmur. Não há informações confirmadas sobre o hospital para onde o jovem foi encaminhado, nem se havia outros passageiros na picape no momento da colisão.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para atender a ocorrência, organizar o trânsito e apurar as circunstâncias do acidente.