Jovem fica ferido em queda de moto em São João do Ivaí

Acidente foi próximo à entrada do carreador que dá acesso ao pesqueiro do Embaçado

Um jovem de 22 anos ficou ferido ao sofrer uma queda de motocicleta por volta das 09h15 da manhã desta sexta-feira (22), em São João do Ivaí. O acidente na rodovia de acesso ao distrito de Ubaúna, próximo à entrada do carreador que dá acesso ao pesqueiro do Embaçado.

Segundo informações, a vítima identificada como Wellington Leandro, teria se perdido na curva e caiu, indo parar na plantação de milho. O jovem teve bastante escoriações e motoristas que passavam pelo local acionaram a equipe do SAMU. A equipe de saúde de Ubaúna também esteve no local com a ambulância.

Apesar do susto, o motociclista estaba consciente e não corre risco de vida. Ele se queixava de dores e foi levado para o Hospital Municipal, onde passará por exames.

* Com informações Canal HP