Jovem fica ferido em colisão entre caminhonete e moto na PR-466

Um adolescente de 16 anos que pilotava uma motocicleta ficou ferido em acidente de trânsito na tarde de quinta-feira (24), na rodovia PR-466, em Ivaiporã, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O acidente que envolveu uma caminhonete Mitsubishi MMC – L200 OUTDOOR preta com placas de São Lourenço do Oeste/SC e uma moto Honda- NXR150 BROS amarela placa de Ivaiporã/PR foi por volta das 13h30.

Equipes do Siate/Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.

O adolescente teve ferimentos leves e foi socorrido e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a camionete transitava sentido Manoel Ribas a Ivaiporã e ao atingir o Km 122 + 500 mt colidiu na traseira da motocicleta que adentrou a pista no mesmo sentido de direção.

