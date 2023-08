Jovem fica ferido após sofrer queda de moto em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem de 28 anos ficou ferido após cair com a moto que pilotava na tarde quarta-feira (23) em Ivaiporã. O acidente aconteceu por volta das 15 horas, na Av. Souza Naves, em frente a Praça Manoel Teodoro da Rocha.

De acordo com informações preliminares, a vítima transitava sentido centro comercial a Praça França, quando estava próximo a Samek Calçados foi desviar de um carro e acabou caindo com a moto.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima, a princípio com ferimentos leves, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã.

Este foi o segundo acidente de trânsito registrado no perímetro urbano de Ivaiporã nesta quarta. Por volta das 11 horas, um ciclista morreu ao ser atropelado por um caminhão na Rua Apucarana, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, em Ivaiporã.

O idoso de 63 anos chegou a ser atendido pelas equipes do Siate e Samu, mas devido à gravidade dos ferimentos não resistiu e morreu no local do acidente.

