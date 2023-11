Jovem fica ferido após ser baleado por vigilante em Jandaia do Sul

A Defesa Civil de Jandaia do Sul, município localizado no Vale do Ivaí, norte do Paraná, foi acionada por volta das 9 horas desta sexta-feira (17) por um pai, depois que o filho dele chegou em casa baleado. O jovem teria sido atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por um vigilante durante a madrugada.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) também foi chamada para prestar apoio à situação registrada na Rua Deocleciano Marcolino Brasileiro, centro da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem relatou que foi visto carregando um botijão de gás por um segurança patrimonial. Nesse momento, o homem teria efetuado o disparo, atingindo a vítima na coxa direita.

A vítima teria ido embora para a casa em que vive com a família e, na parte da manhã, o pai dele pediu ajuda à Defesa Civil, que encaminhou o jovem para o Hospital Municipal para atendimento médico. No B.O., não há mais informações sobre o vigilante que teria efetuado o disparo.

