Jovem fica ferido após batida entre motocicleta e picape em Ivaiporã

Um jovem de 21 anos, ficou ferido em um acidente de trânsito em Ivaiporã, na segunda-feira (30). A batida envolveu uma picape Fiat Toro Freedom branca e uma motocicleta Honda CG 150 FAN cinza.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a motocicleta trafegava pela avenida Tancredo Neves quando na altura do numeral 2565 colidiu com a picape que trafegava pela Rua Vereador Orlando Burato sentido centro ao bairro.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o ocupante da moto teve ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgênciac(Samu) também prestou atendimento na ocorrência.



O condutor do veículo, um idoso de 81 anos, não teve ferimentos. Ele não possuía habilitação e o veículo foi liberado para seu filho. A motocicleta foi liberada para condutor habilitado.

