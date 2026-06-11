Jovem fica ferida após atropelamento na PR-082 entre Jardim Alegre e Lunardelli

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Uma jovem de 19 anos ficou ferida após ser atropelada na manhã desta quinta-feira (11) na PR-082, no trecho entre Jardim Alegre e Lunardelli.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi registrado por volta das 7h08, no km 342,4 da rodovia. A vítima recebeu atendimento de equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada com ferimentos graves ao Hospital e Maternidade de Ivaiporã.

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De acordo com o boletim da Policia Rodoviária, um Toyota Corolla com placas de Lunardelli seguia pela rodovia no sentido Lunardelli–Jardim Alegre quando atingiu a pedestre.

A motorista, de 22 anos, não sofreu ferimentos. Ela realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L, sem registro de ingestão de álcool.

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As causas do atropelamento não foram divulgadas e serão apuradas pelas autoridades responsáveis.

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