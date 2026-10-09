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CRIME

Jovem esconde crack em segunda bermuda e acaba preso por tráfico em Marilândia

Rapaz de 18 anos andava armado com uma faca na região central do município; porções da droga já estavam prontas para venda

Escrito por Da Redação
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Jovem esconde crack em segunda bermuda e acaba preso por tráfico em Marilândia
Autor Jovem foi encaminhado à delegacia de Marilândia do Sul - Foto: Google Street View

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (8), no centro de Marilândia do Sul. A prisão ocorreu na Avenida dos Missionários, após a Polícia Militar receber denúncias de que um suspeito estaria caminhando pelo local e vendendo entorpecentes.

-LEIA MAIS: Dupla encapuzada invade residência e agride vítimas em Arapongas

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Ao localizar o rapaz com as características informadas, os policiais realizaram uma revista e descobriram uma tática inusitada para esconder o material ilícito: o suspeito vestia uma segunda bermuda por baixo da roupa. No bolso dessa peça oculta, a equipe encontrou 25 porções de crack, pesando cerca de quatro gramas no total, todas já fracionadas e embaladas para a venda direta aos usuários.

Além dos entorpecentes, os agentes apreenderam R$ 115 em dinheiro vivo, um celular quebrado e uma faca, que o jovem carregava presa à cintura.

Questionado sobre a origem do material e a venda das drogas, o rapaz optou por exercer o seu direito de permanecer em silêncio. Ele recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado, junto com a droga, o dinheiro e a faca, para a Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, onde o caso foi registrado.

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crack Marilândia POLICIA MILITAR Prisão trafico de drogas
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