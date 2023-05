Jovem entrega flores para atual namorada e acaba agredido pela ex

Da Redação

Um jovem, que havia comprado flores para a nova namorada, acabou sendo agredido pela ex-companheira na cidade de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, Paraná. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), por volta das 21 horas, na Rua das Orquídeas.

No local, os policiais conversaram com a vítima. O jovem relatou que foi na residência da atual namorada para entregar algumas flores que havia comprado para ela. Contou que, nesse momento, a ex-companheira também apareceu.

Quando ele realizava a entrega das flores, por ciúmes, a mulher passou a agredi-lo com vários tapas no rosto, tentando impedir que continuasse na casa. Conforme o rapaz, a sua mãe apareceu no imóvel e conseguiu parar a violência.

Às autoridades, o namorado contou ainda que, enquanto estava indo embora da residência de sua namorada, percebeu que a sua ex pegou a atual pelos braços, através das grades do portão, e também a agrediu. Ele possui imagens do momento e pretende procurar seus direitos.





Outra ocorrência em Jardim Alegre envolvendo ex-namorados



Compareceu ao destacamento policial militar uma pessoa relatando que estava passando pela Av. Paraná, próximo a um açougue, quando se deparou com seu ex-namorado e que sem motivos aparentes, partiu com agressões para cima, empurrando-a, e chegando a derrubá-la no chão.

Que enquanto a agredia, ele gritava “sua b…, filha da p…! Sua Louca!”. Disse ainda que tentou novamente agredi-la com socos, porém sem sucesso, pois neste momento, sua irmã apareceu, e conseguiu retirá-la. Ela então se deslocou para o Hospital Municipal para receber o atendimento.

Disse ainda que já possui outros processos contra seu ex-namorado. Que desejava o boletim de ocorrência para tomar as providências futuras.

