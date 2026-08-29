Jovem empina moto na frente da PM e quase atropela criança ao tentar fugir

Um jovem de 19 anos foi parar na delegacia na noite desta sexta-feira (28) após provocar uma perseguição no centro de Marilândia do Sul, no norte do Paraná. O rapaz chamou a atenção da Polícia Militar por realizar manobras perigosas com uma moto e, ao tentar escapar da abordagem, colocou pedestres em risco.

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O caso foi registrado na Rua Quinze de Novembro. Segundo o relatório policial, a equipe realizava um patrulhamento de rotina quando flagrou o jovem se equilibrando em apenas uma roda do veículo. Além da manobra arriscada, ele acelerava o motor de forma brusca, causando perturbação por conta da ausência do silenciador no escapamento.

Os agentes deram ordem de parada, mas o condutor ignorou e acelerou em alta velocidade. Durante a fuga, o motociclista quase atingiu uma criança que passava pela via, conseguindo despistar a viatura logo em seguida.

Como o rapaz já era conhecido pelas autoridades devido a várias denúncias anteriores pelo mesmo tipo de infração, a polícia continuou o patrulhamento na região. Cerca de 20 minutos após a fuga, os agentes o encontraram caminhando a pé pela mesma rua onde tudo começou.

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Ao ser abordado, ele confessou ter ignorado a ordem de parada por medo de perder o veículo. O jovem relatou que foi até sua casa, guardou a motocicleta e voltou para a rua a pé. Ele foi conduzido à unidade policial da cidade, onde assinou um termo circunstanciado e vai responder por desobediência e por dirigir sem carteira de motorista gerando perigo de dano. A moto usada na fuga não foi apreendida.



