Jovem é vítima de tentativa de homicídio enquanto cortava o cabelo

Um jovem de 18 anos foi vítima de tentativa de homicídio na tarde de sábado (5), dentro de uma barbearia no bairro Padre Ulrico, em Francisco Beltrão, no oeste do Paraná. O rapaz foi baleado enquanto cortava o cabelo.

De acordo com informações de testemunhas que se encontravam próximo ao local na hora dos tiros, o atirador chegou na porta da barbearia e efetuou disparos na direção da vítima.

Após a tentativa de homicídio o autor que estava acompanhado de outro homem se evadiram do local correndo a pé e tomando rumo ignorado.

A vítima que foi atingida por um tiro na perna esquerda recebeu atendimento do Siate/Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Regional.

O jovem disse à polícia que não conhece o autor dos disparos e os motivos da tentativa de homicídio.

