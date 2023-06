Jovem é vítima de agressão e tem o celular roubado em Borrazópolis

Em Borrazópolis na noite de quinta-feira (29-06), um jovem foi agredido e teve um celular Iphone 7 plus roubado. A vítima foi encaminhada ao hospital. O pai do autor acabou sendo detido por receptação.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta das 23h50, na Av. Rio Grande do Sul em frente a uma lanchonete.

No local os policiais conversaram com a vítima, que relatou que estava sentado do lado de fora da lanchonete, quando o autor, ficou em pé ao seu lado e disse, “meu tio vai te bater”.

Depois a vítima foi golpeada com uma lata de Coca-Cola e posteriormente com uma cadeira. As agressões causaram lesões na cabeça, no pescoço e no braço direito. Após as agressões, o autor pegou o celular da vítima e se evadiu.

Sendo realizada diligência foi feito contato com o pai do autor, que relatou não saber onde estava o filho e que não sabia de nada. A vítima foi então encaminhada para o hospital para atendimento médico.

Enquanto aguardava o atendimento, chegou no local o pai do autor, ele se aproximou da vítima e perguntou como ela estava demonstrando preocupação com a vítima.

Porém quando a equipe se afastou o homem retirou o aparelho celular (objeto do roubo), de seu bolso e entregou para a vítima. Ao visualizarem a cena, foi realizada a sua prisão pelo crime de receptação.

Indagado como conseguiu o celular, ele relatou que foi até onde o filho havia se escondido após o roubo, porém já havia se evadido, e que acreditava que entregando o celular para a vítima amenizaria a situação do filho.

Enquanto a equipe confeccionava o boletim, o irmão da vítima recebeu uma ligação em seu celular. O autor fez ameaças por conta da prisão do pai, fato presenciado pela equipe de serviço.

Após a elaboração de boletim de ocorrência as partes foram encaminhadas para a 53ª Delegacia de Polícia Civil de Faxinal para as medidas cabíveis.

