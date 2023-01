Jovem é preso em Godoy Moreira por ameaçar mãe e irmã adolescente

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem de 24 anos por ameaçar de morte a própria mãe e a irmã adolescente de 15 anos. O fato aconteceu na sexta-feira (27), na Rua Jacarezinho, em Godoy Moreira.

continua após publicidade .

De acordo com relato da mãe à PM, as ameaças aconteceram quando o rapaz chegou na casa após passar o dia todo na rua.

- LEIA MAIS: PM registra dois acidentes de trânsito na noite de sexta, em Ivaiporã

continua após publicidade .

Ele aparentemente estava embriagado, fato que é corriqueiro e passou a ameaçar de morte e também a irmã. Com medo de serem agredidas, elas saíram correndo da casa.

Ainda segundo a mãe, mesmo com medida protetiva, corriqueiramente o filho quebra objetos de casa causando diversos prejuízos.

Com a chegada da equipe, o autor foi encontrado deitado no quarto. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado com as vítimas a Delegacia de Polícia de São João do Ivaí.

Devido à falta de compartimento adequado na viatura para o transporte de detidos foi utilizado algemas.

Siga o TNOnline no Google News