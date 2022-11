Jovem é preso em flagrante após roubar celular de menor, em Ivaiporã

Da Redação

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (10) por roubar um aparelho de celular de uma adolescente de 14 anos na região central de Ivaiporã.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 17 horas, a equipe RPA foi acionada, onde o pai do menor, disse que o filho estava chegando na casa e acabou sendo roubado.

O autor é um homem moreno, de bigode, brincos na orelha e boné rosa, que teria chegado por trás do menor, e tentou arrancar o celular de sua mão. O menor tentou resistir, mas o ladrão fez ameaças de morte dizendo que estava armado. Após pegar o celular o criminoso fugiu do local tomando rumo ignorado.

De posse das características do suspeito, a equipe realizou diligências pelas imediações, e logrou êxito em abordar um jovem de 19 anos com as mesmas características.

Indagado, o suspeito confirmou aos policiais o roubo do aparelho celular e indicou o lugar onde havia escondido, embaixo de uma cerâmica num terreno baldio próximo.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor e deslocado até a residência da vítima. Sendo mostrada uma foto, a vítima reconheceu o autor de imediato. Na sequência o jovem foi conduzido a delegacia para lavratura do flagrante.

