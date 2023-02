Jovem é preso e menor apreendido após furto em colégio estadual

Da Redação

Colégio Estadual Barão do Cerro Azul,

A equipe de serviço da 6ª CIPM foi solicitada via Copom a comparecer no Colégio Estadual Barão do Cerro Azul, em Ivaiporã, em atendimento a ocorrência de furto qualificado. A situação foi na noite de quarta-feira (22), por volta das 22 horas. Duas pessoas foram detidas.

No local os policiais militares conversaram com a solicitante que mora no colégio e disse que o alarme havia disparado.

Junto com a diretora auxiliar a equipe policial entrou na secretaria e pelas câmeras de segurança foi possível visualizar um indivíduo quebrando e desmontando uma janela da despensa.

Ao conseguir acesso ao local, ele acendeu a luz, sendo possível a câmera flagrar o autor, que usava uma camiseta para cobrir o rosto, shorts jeans e chinelo, e se evadiu quando o alarme disparou.

Diante dos fatos e das características do indivíduo flagrado, a equipe realizou patrulhamento sentido bairro vila Nova Porã, sendo abordados dois indivíduos, que tinham as mesmas características do indivíduo flagrado na filmagem.

Indagados, eles confirmaram serem os autores do furto e danos no colégio, sendo dado voz de prisão a um jovem e de apreensão ao adolescente.

Ambos foram encaminhados primeiramente à 6ª CIPM para lavratura do BOU e posteriormente entregues ao plantão policial da 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

