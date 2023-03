Jovem é preso com pedras de crack após furtar chocolate em mercearia

Da Redação

Drogas estavam devidamente embaladas para comercialização

Um jovem, de idade não informada, foi preso com 18 pedras de crack, na manhã deste sábado (25), logo após furtar um chocolate em uma mercearia localizada em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), outro suspeito também foi preso e encaminhado à delegacia.

A situação chegou até a PM após um comerciante denunciar um furto registrado em seu estabelecimento comercial. O crime foi registrado por uma câmera de segurança, o que ajudou na identificação da autoria. Após receber informações sobre o paradeiro do jovem, uma equipe foi até uma casa onde há denúncias de que o local é usado para tráfico de drogas.

No local foram encontrados o suspeito de furto e outro jovem, além de 18 pedras de crack devidamente embaladas para venda. Diante dos fatos, a PM prendeu os dois suspeitos e os encaminhou à delegacia.

