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Jovem é preso com cocaína escondida no forro de casa em Mauá da Serra

Suspeito de 25 anos tentou fugir da polícia; durante a ação, um usuário chegou ao endereço para comprar entorpecentes

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem é preso com cocaína escondida no forro de casa em Mauá da Serra
Autor Rotam prendeu suspeito em Mauá da Serra - Foto: TNOnline/Arquivo

Um jovem de 25 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas na noite de sexta-feira (13), na região central de Mauá da Serra. A prisão ocorreu após os policiais encontrarem dezenas de porções de cocaína escondidas no teto da residência do suspeito.

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A equipe patrulhava a Rua São Roque após receber denúncias de que o endereço funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura, o rapaz tentou correr para dentro de casa, mas foi alcançado e abordado pelos agentes.

De acordo com as autoridades, o jovem, que já possui histórico criminal pelo mesmo delito, confirmou que morava ali e autorizou a entrada dos policiais para uma revista no imóvel. Durante as buscas, a equipe localizou 26 pinos de cocaína, pesando cerca de 45 gramas, guardados no forro de um dos quartos dos fundos.

Um fato inusitado chamou a atenção durante a ocorrência: enquanto os agentes ainda estavam na casa, um homem chegou ao local afirmando que havia ido até lá para comprar drogas. Como não carregava nada de ilícito com ele, o indivíduo foi liberado no próprio local.

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O morador da residência, no entanto, recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, juntamente com a droga e o dinheiro apreendidos, para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

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´polícia cocaína Mauá da Serra trafico de drogas
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