Jovem é preso após invadir casa da mãe no Vale do Ivaí; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um jovem foi preso na manhã desta quinta-feira (3), em Jandaia do Sul, no Norte do Paraná, após ter invadido a residência da própria mãe na área central da cidade. A prisão aconteceu, pois a mulher possui uma medida protetiva contra o filho.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 8h33. Ao chegar no local, a mãe relatou que o jovem teria chegado na residência alterado e, por esse motivo, ela acionou as autoridades.

- LEIA MAIS: Motociclista é arremessado e moto arrastada por 400 metros na BR-376

continua após publicidade

Os policiais encontraram o filho dentro da casa. Ele foi abordado e revistado, e nada de ilícito foi localizado com ele. No entanto, o jovem recebeu voz de prisão pelo descumprimento da decisão judicial.

Ele foi algemado, devido ao estado de agitação, e encaminhado para a Delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News