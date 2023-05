Jovem é preso após agredir criança e ameaçar policiais com pitbull

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um jovem foi preso em Jardim Alegre por agredir uma menina de 6 anos e ainda por ameaçar a equipe da Polícia Militar (PM) que atendeu a ocorrência. O caso foi na tarde de domingo (28-05), por volta das 16 horas, no Conjunto Habitacional Glorinha Rech.

continua após publicidade

Conforme o boletim de ocorrência da PM, assim que a equipe policial chegou à residência, o autor que estava no quintal passou a desobedecer os policiais dizendo alegando que eles não tinham mandado entrar em sua casa, e correu para os fundos.

- LEIA MAIS: Homem é preso em flagrante, após assassinato em Rosário do Ivaí

continua após publicidade

A irmã do agressor se aproximou da equipe e relatou que ele havia agredido sua irmã de apenas 6 anos.

Sendo solicitado pela equipe que saísse do local, ele pegou sua cadela (Pitbull), que estava amarrada e passou a ameaçar a equipe policial dizendo: “Se vocês entrarem aqui, vou soltar ela para pegar vocês!”.

Foi solicitado à mãe dele, que o impedisse de soltar o animal. Assim que ela conseguiu segurar o cachorro pela coleira, foi realizada a entrada no quintal, e feita a prisão do rapaz.

continua após publicidade

Questionada uma adolescente de 17 anos o que havia acontecido, ela relatou que seu irmão, ao pegar o celular da menor, passou a agredi-la, pegando-a pela cabeça, e dando cabeçadas na parede.

Informou ainda, que na sequência, já na área externa da casa, pegou uma vara e passou a dar ‘varadas’ nas pernas da menina.

A mãe do autor afirmou que, quando foi chamar a atenção do mesmo quanto às agressões, passou a dizer “você tá ficando louca, cala boca. Sua filha da p…!”.

continua após publicidade

Também foi relatado por outra irmã menor que as agressões verbais e físicas são constantes, mencionando inclusive que em uma ocasião ele a ameaçou com uma faca.

Foi necessário o uso de algemas, no momento em que foi conduzido ao camburão, passou a ameaçar os policiais “aqui é PCC! Se eu matar vocês, não fico nem 6 anos preso!”.

Diante do interesse de representação por ambas as partes, os envolvidos foram encaminhados até o DPM de Jardim Alegre para confecção do B.O.U e posteriormente até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News