Jovem é preso após agredir a mãe e se envolver em acidente de trânsito

Na tarde de quarta-feira (20), por volta das 15 horas, a equipe da PM de Grandes Rios foi chamada para atender uma ocorrência na Avenida Paraná, no distrito de Ribeirão Bonito. A informação inicial era de que uma mulher estava sendo agredida por seu filho.

Durante o deslocamento, a guarnição recebeu novas informações de que o agressor havia se envolvido em um acidente de trânsito.

Ao chegarem ao local, constataram que o jovem de 19 anos, havia colidido com o muro de uma casa. Ele não possuía CNH e aparentava estar embriagado. O rapaz apresentava escoriações decorrentes do acidente.

A mãe relatou que o filho, alcoolizado, chegou em casa pedindo as chaves do carro. Diante da recusa, ela alega ter sido agredida com uma concha de plástico, resultando em lesões no braço esquerdo. O filho pegou as chaves e fugiu com o veículo.

Diante dos fatos, a equipe policial prendeu o agressor. Após verificar pendências administrativas, o veículo foi liberado para um motorista habilitado.

O autor e a vítima foram encaminhados à 53ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Faxinal para as providências legais cabíveis.

