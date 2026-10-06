Jovem é preso ao fazer 'delivery' de drogas em Jandaia do Sul

Um rapaz de 23 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (5), em Jandaia do Sul, suspeito de atuar no tráfico de drogas por meio de entregas domiciliares. A prisão aconteceu na Vila Rica, após o suspeito tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar.

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A polícia já investigava denúncias anônimas sobre um carro branco que vinha circulando pela cidade há alguns dias para distribuir entorpecentes. Durante uma ronda de rotina, os policiais avistaram o veículo suspeito parado em um cruzamento. Assim que notou a aproximação da viatura, o motorista acelerou bruscamente e tentou escapar, mas foi perseguido e parado pouco tempo depois.

Durante a revista, os agentes encontraram duas porções de cocaína escondidas no bolso da jaqueta do rapaz. A droga estava embalada e fechada com um lacre de segurança, um padrão que já é conhecido pelas autoridades por ser utilizado por traficantes da região.

No interior do veículo, a polícia encontrou provas que reforçaram a suspeita de entregas agendadas: no banco do passageiro, um celular exibia um aplicativo de GPS aberto com a rota para um endereço ali perto. No porta-luvas, havia R$ 200 em dinheiro e uma carteira cheia de cartões de crédito em nome de outras pessoas — material que o suspeito alegou não saber de quem era.

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Para tentar justificar a rota no GPS, o jovem afirmou ser motorista de aplicativo e que estava a caminho de buscar um passageiro, mas não conseguiu mostrar nenhuma prova da suposta corrida aos policiais. Entrando em contradição, ele ainda disse que morava em Maringá e que havia saído de Londrina apenas para entregar as drogas em um posto de combustíveis da cidade. Não havia nenhuma mala ou bagagem pessoal no veículo que indicasse uma viagem comum.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão no local. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul, juntamente com o carro, a droga, o dinheiro e os demais materiais apreendidos, onde responderá pelo crime.