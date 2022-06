Jovem é presa após atear fogo na casa do ex-namorado no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A jovem foi presa e levada para a Delegacia de Jandaia do Sul

O fim de um relacionamento no Paraná, quase acabou em tragédia. Uma jovem, de 19 anos, ateou fogo na casa do ex-namorado, em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, norte do e. A ocorrência foi registrada pela polícia por volta das 6h45, de quarta-feira (29), na Rua Maria Patrocínio Fernandes.

continua após publicidade .

O rapaz, morador da casa, contou para a Polícia Militar (PM) que estava tomando banho e sua ex-namorada entrou na residência e colocou fogo em um colchão de solteiro e em uma máquina de lavar.

Como ele estava dentro do banheiro só percebeu que havia algo de errado quando a energia caiu, e ao sair, notou uma fumaça e o clarão do fogo. Ele encontrou a ex-namorada, bastante desesperada dentro da casa e logo depois ela saiu correndo.

continua após publicidade .

A avó do rapaz, que reside na casa da frente, inalou bastante fumaça, chegou a passar mal, mas recusou encaminhamento médico. A PM foi até a casa da jovem responsável pelo incêndio. Ela confessou o crime, disse que estava nervosa, com raiva pelo fim do relacionamento. O casal tinha terminado há três dias.

A jovem foi presa e levada para a Delegacia de Jandaia do Sul. A Polícia Civil do município informou nesta quinta-feira (30), que a moça foi autuada pelo crime de incêndio, que tem pena que pode variar de três a seis anos e multa.

fonte: PMPR A Polícia Civil do município informou nesta quinta-feira (30), que a moça foi autuada pelo crime de incêndio

continua após publicidade .





|

Siga o TNOnline no Google News