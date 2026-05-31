Jovem é perseguida e desmaia na frente de destacamento da PM em Bom Sucesso
Adolescente relatou que um carro preto a seguia pelas ruas da cidade
Uma adolescente precisou de atendimento médico emergencial na noite deste sábado (30) após procurar uma base da Polícia Militar, localizada na região central de Bom Sucesso (PR). Muito assustada, a jovem relatou aos agentes que estava fugindo de um veículo que a seguia pelas ruas da cidade.
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De acordo com as informações registradas no boletim, a menina procurou socorro diretamente na unidade policial e informou que estava sendo perseguida por um carro de cor preta, mas não conseguiu fornecer mais detalhes sobre o modelo do automóvel ou sobre quem o dirigia.
Como estava visivelmente abalada e muito nervosa, a jovem acabou desmaiando e precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal. Na unidade de saúde, ela recebeu atendimento médico e recuperou a consciência pouco tempo depois.
As autoridades responsáveis pelo atendimento entraram em contato com a mãe da adolescente, que foi informada sobre a situação e orientada a comparecer ao pronto atendimento para acompanhar a filha.