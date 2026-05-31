Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
POLICIAL

Jovem é perseguida e desmaia na frente de destacamento da PM em Bom Sucesso

Adolescente relatou que um carro preto a seguia pelas ruas da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 10:42:57 Editado em 31.05.2026, 10:42:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem é perseguida e desmaia na frente de destacamento da PM em Bom Sucesso
Autor Jovem pediu ajuda em uma base da Polícia Militar - Foto: Reprodução

Uma adolescente precisou de atendimento médico emergencial na noite deste sábado (30) após procurar uma base da Polícia Militar, localizada na região central de Bom Sucesso (PR). Muito assustada, a jovem relatou aos agentes que estava fugindo de um veículo que a seguia pelas ruas da cidade.

LEIA MAIS: Segunda edição do Festival de Dança reúne mais de 100 bailarinos em Ivaiporã

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações registradas no boletim, a menina procurou socorro diretamente na unidade policial e informou que estava sendo perseguida por um carro de cor preta, mas não conseguiu fornecer mais detalhes sobre o modelo do automóvel ou sobre quem o dirigia.

Como estava visivelmente abalada e muito nervosa, a jovem acabou desmaiando e precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal. Na unidade de saúde, ela recebeu atendimento médico e recuperou a consciência pouco tempo depois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As autoridades responsáveis pelo atendimento entraram em contato com a mãe da adolescente, que foi informada sobre a situação e orientada a comparecer ao pronto atendimento para acompanhar a filha.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
adolescente atendimento hospitalar Bom Sucesso PR emergência médica PERSEGUIÇÃO POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV