Jovem é morto a tiros em festa de aniversário na região

O jovem Gabriel Henrique dos Santos Lima, de 20 anos, foi morto a tiros durante a sua festa de aniversário na madrugada deste domingo (15) em São Pedro do Ivaí. O crime ocorreu na Rua Manoel Caetano, Conjunto Barbacena.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atendimento no local e encontrou o jovem caído no chão com três disparos na região do peito e três estojos deflagrados de pistola .380 no chão.

Foi realizado o isolamento do local e acionados Policia Civil, IML e Policia Cientifica.

A mãe do jovem assassinado contou a PM que acontecia uma confraternização de aniversário do filho e que em dado momento ele começou a discutir com a namorada, e que após a discussão, escutou três disparos de arma de fogo, mas não soube relatar quem foi o autor dos disparos.

A PM recebeu ainda a informação de que a jovem estaria ferida na mão por um disparo, recebendo atendimento no hospital. Policiais foram até a unidade de saúde onde a mulher relatou o nome de quem teria efetuado os disparos.

Ela contou que estava no banheiro, onde ouviu uma discussão e saiu para ver o que estava acontecendo, quando viu o suspeito com uma arma na mão, momento que ele apontou a pistola para ela, que de imediato tentou intervir colocando a mão na frente sendo atingida na mão esquerda por um disparo. Em seguida, ela relatou a PM que viu o suspeito realizando mais três disparos na direção do jovem que perdeu a vida.

Buscas pelo suspeito foram realizadas, mas até o momento, ninguém foi preso.

O caso está sendo investigado.